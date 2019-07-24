Виталия Кличко уволят с должности главы администрации Киева

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Виталия Кличко с поста главы городской администрации Киева. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в администрации президента и пресс-секретаря правительства.

По словам собеседника издания, обращение президента является формальностью, потому что по закону глава городских администраций покидают свои посты после избрания нового президента. Однако команда Зеленского ищет нового человека на должность, рассчитывая заменить Кличко в конце сентября.

Ранее в интервью "РБК-Украина" глава Офиса президента Андрей Богдан рассказывал, что у администрации президента есть договорённости с Кличко, от соблюдения которых зависит его дальнейшее пребывание на своей должности. В чём конкретно они заключаются он не сообщил, отметив, что мэр должен "занять открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города".

Кличко был избран городским головой Киева в 2014 году и тогда же возглавил городскую администрацию. В городе эти должности объединены, но Богдан допустил в интервью, что их могут разделить.