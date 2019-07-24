У пострадавших на Кубе дипломатов США нашли изменения в мозгу

Исследование мозга 40 сотрудников посольства США на Кубе, которые, предположительно, пострадали от микроволнового оружия, показало видимые различия с контрольной группой. Дипломаты заявляли о странных звуках высокой частоты, после которых у них возникали проблемы со здоровьем. Причину симптомов исследователи не назвали.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) пациентов подтверждает структурные изменения мозга, отметила профессор радиологии и соавтор исследования Раджини Верма. По её словам, некоторые из пострадавших всё ещё проходят реабилитацию.

С конца 2016 года американские дипломаты сообщали о странных звуках высокой частоты в Гаване, после которых у них наблюдались сильные головные боли, тошнота, усталость, головокружение и потеря координации и слуха.

В сентябре 2017 года Соединенные Штаты отозвали большую часть своего дипломатического персонала из кубинской столицы. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаках кубинские власти и выдворил из Вашингтона 15 кубинских дипломатов. Гавана отрицает любую причастность к атакам.

В июне 2018 года США также отозвали несколько американцев из консульства в китайском Гуанчжоу, после того как у дипломатов проявились те же самые симптомы "акустической атаки". Власти Китая заявляли о проведении расследования и о том, что не выявили ничего подозрительного.