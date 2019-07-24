Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон

Смотреть комментарии

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. Тереза Мэй вручила заявление об отставке королеве Елизавете II.

Затем королева поручила Джонсону возглавить правительство.

Перед поездкой к Елизавете II Мэй выступила в своём офисе с прощальной речью. Она пожелала своему преемнику успехов на посту главы кабинета министров. Мэй подчеркнула, что главной задачей Джонсона будет завершение выхода Великобритании из Евросоюза.

Мэй поблагодарила своего мужа и всех британцев за их труд и поддержку.

Накануне члены Консервативной партии избрали Джонсона своим новым лидером. По традиции глава правящей британской партии возглавляет кабинет министров.

Новость дополняется

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG