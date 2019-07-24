Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. Тереза Мэй вручила заявление об отставке королеве Елизавете II.

Затем королева поручила Джонсону возглавить правительство.

Перед поездкой к Елизавете II Мэй выступила в своём офисе с прощальной речью. Она пожелала своему преемнику успехов на посту главы кабинета министров. Мэй подчеркнула, что главной задачей Джонсона будет завершение выхода Великобритании из Евросоюза.

Мэй поблагодарила своего мужа и всех британцев за их труд и поддержку.

Накануне члены Консервативной партии избрали Джонсона своим новым лидером. По традиции глава правящей британской партии возглавляет кабинет министров.

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