В Нидерландах умер актёр Рутгер Хауэр. Ему было 75 лет. Об этом прессе сообщил агент актёра.
Хауэр родился в Нидерландах. Его отец преподавал в театральном колледже актёрское мастерство. Мать там же вела курсы драматургии.
Дебют актёра в театре состоялся в 1955 году. В кино он впервые снялся в 1968-м.
За свою творческую карьеру Хауэр снялся более чем в 150 фильмах. Обладатель премии "Золотой глобус" – за фильм "Побег из Собибора" в 1988 году.
Наибольшую популярность Хауэр получил в 1981 году после фильма "Бегущий по лезвию" британского режиссёра Ридли Скотта. В нем Хауэр сыграл роль Роя Батти.
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