В Нидерландах умер актёр Рутгер Хауэр. Ему было 75 лет. Об этом прессе сообщил агент актёра.

Хауэр родился в Нидерландах. Его отец преподавал в театральном колледже актёрское мастерство. Мать там же вела курсы драматургии.

Дебют актёра в театре состоялся в 1955 году. В кино он впервые снялся в 1968-м.

За свою творческую карьеру Хауэр снялся более чем в 150 фильмах. Обладатель премии "Золотой глобус" – за фильм "Побег из Собибора" в 1988 году.

Наибольшую популярность Хауэр получил в 1981 году после фильма "Бегущий по лезвию" британского режиссёра Ридли Скотта. В нем Хауэр сыграл роль Роя Батти.