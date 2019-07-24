В Петербурге прошёл митинг против произвола на выборах

В Санкт-Петербурге, на площади Ленина, состоялся митинг против нарушений на выборах. В нём приняли участие около трёх тысяч человек, представители более 30 организаций, партий и движений, несколько депутатов Законодательного собрания. Площадь Ленина была оцеплена сотрудниками полиции и ОМОНа. Перед началом митинга они цензурировали плакаты и изымали на входе фломастеры.

Участники митинга потребовали расформирования более 20 избирательных комиссий, нарушавших выборное законодательство, и наказания виновных.

По мнению координатора проекта “Объединенные демократы” Андрея Пивоварова, виновные в таких же нарушениях не были наказаны в 2014 году, поэтому сегодня ситуация повторяется. По словам Пивоварова, факт назначения выборов скрывается, независимые кандидаты не могут сдать документы из-за искусственных очередей, а тем, кто все же их сдал, отказывают в регистрации под надуманными предлогами.

Собравшиеся призвали перенести выборы в муниципалитетах-нарушителях и зарегистрировать всех независимых кандидатов. Митинг был также знаком солидарности с москвичами, выходившими на улицу по поводу выборов в Мосгордуму.

Муниципальная кампания в Петербурге проходит с рекордным числом нарушений. Она вызвала серьезные нарекания в ЦИК. Глава ЦИК Элла Памфилова обещала обратиться в Верховный суд, чтобы добиться ускоренного рассмотрения протоколов об административных правонарушениях в отношении членов муниципальных избиркомов города.