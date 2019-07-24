В Турции совершено покушение на советника посольства Белоруссии

В столице Турции Анкаре неизвестный выстрелил в советника посольства Белоруссии Александра Поганшева. Дипломата в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию с огнестрельным ранением. Об этом сообщает издание Hurriyet.
Нападавший совершил самоубийство. По данным СМИ он был соседом Поганшева и у них был бытовой конфликт.
МИД Белоруссии заявил, что стрелявший был психически неуравновешенным.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.