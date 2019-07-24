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В Турции совершено покушение на советника посольства Белоруссии

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В столице Турции Анкаре неизвестный выстрелил в советника посольства Белоруссии Александра Поганшева. Дипломата в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию с огнестрельным ранением. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Нападавший совершил самоубийство. По данным СМИ он был соседом Поганшева и у них был бытовой конфликт.

МИД Белоруссии заявил, что стрелявший был психически неуравновешенным.

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