Суд в Москве арестовал Алексея Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы приговорил политика и главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к тридцати суткам ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия.

Навальному вменили призыв выйти на несанкционированную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Оппозиционные кандидаты наметили эту акцию в формате встречи с избирателями на 27 июля и призвали всех прийти к зданию мэрии Москвы.

Как пояснил суд, основанием для обвинения Навального стали его посты в фейсбуке и видео с призывами к москвичам участвовать в мероприятии.

При этом видео, которое было просмотрено судьёй во время процесса, оказалось кадрами из отдела полиции, куда сегодня утром был доставлен Навальный. На нём политик поздравляет свою жену Юлию с днём рождения. По словам Навального, он впервые столкнулся с таким нелепым доказательством вины, от которого "ненадолго смутился даже судья".

Навальный пояснил, что в фейсбуке рассказывал о предложении оппозиционных кандидатов, а сам никого ни к чему не призывал. Судья не принял это во внимание и вынес обвинительный приговор.

Пользователи сети отметили, что новость об аресте Навального на сайте газеты "Московский комсомолец" появилась за два часа до вынесения приговора.

В среду суды в Москве арестовали ещё нескольких оппозиционеров. Всех их так же, как и Навального, полиция задерживала с утра, дожидаясь их возле домов, в которых они проживают.

Активиста Константина Котова приговорили к десяти суткам ареста за призыв в интернете выйти 19 июля на народный сход за допуск независимых кандидатов к выборам. По словам адвоката Котова Марии Эйсмонт, пост обвиняемого являлся лишь ссылкой на мероприятие, у которого был совсем другой организатор.

Также к десяти суткам ареста приговорили активиста Александра Арчагова.

На восемь суток арестовали координатора штаба Алексея Навального Олега Степанова.