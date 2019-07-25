КНДР произвела запуск двух неопознанных ракет

КНДР произвела запуск по меньшей мере двух неопознанных ракет. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. По информации агентства Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника, Пхеньян испытал ракету малой дальности.

Ракеты упали в море на расстоянии 430 километров, не долетев до экономической зоны Японии, и не представляли угрозы её безопасности, сообщило министерство обороны Японии. В то же время глава ведомства Такэси Ивая назвал запуск северокорейских ракет "прискорбным".

В мае Северная Корея провела запуски нескольких ракет малой дальности. В середине апреля лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового типа “управляемой ракеты тактического назначения“. Как предполагают американские эксперты, эти испытания используются Пхеньяном для оказания давления на Вашингтон на фоне безрезультатных переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

Как заявляли северокорейские СМИ, население страны “готово жить на воде и воздухе“, но не уступит иностранному давлению. Пхеньян дает Вашингтону время до конца года “проявить гибкость“, в противном случае он найдет “иные пути“ обеспечить свою безопасность. Аналитики считают, что речь может идти о возобновлении испытаний запрещенных вооружений.

В конце февраля в Ханое состоялся второй саммит КНДР и США. На нём обсуждалось полное прекращение ядерной программы Северной Кореи в обмен на снятие всех американских санкций в отношении Пхеньяна. Встреча закончилась неудачей – Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подписали совместной декларации.