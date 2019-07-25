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Российская прыгунья в высоту впервые возглавила мировой рейтинг IAAF

Мария Ласицкене на соревнованиях 2017 года, архивное фото

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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой россиянкой, которая возглавила мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

26-летняя Ласицкене вышла на первую строчку в обновленной версии рейтинга сильнейших спортсменов мира, выиграв в среду чемпионат России.В её активе 1433 очка. На второй и третьей строчках рейтинга кенийская и голланжская бегуньи Беатрис Чепкоеч и Сифан Хассан.

Ласицкене выиграла 17 стартов подряд и на протяжении 29 недель беспрерывно возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту. Личный рекорд Ласицкене составляет 2,06 метра, Мировой рекорд (2,09) принадлежит чемпионке мира и Олимпийских игр Стефке Костадиновой, из Болгарии, который она установила в 1987 году в Риме.

На международных соревнованиях Ласицкене выступает в нейтральном статусе. Всероссийская федерация легкой атлетики лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

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