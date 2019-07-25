Якутского журналиста оштрафовали за статью про пытки в ФСБ

Суд в Якутске признал виновным в злоупотреблении свободой информации журналиста газеты "Якутск Вечерний" Михаила Романова из-за текста про пытки сотрудниками ФСБ. Об этом он сообщил изданию "Сибирь.Реалии". Романову назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин сказал "Интерфаксу", что решение будет обжаловано. Сам Романов считает, что "это решение якутского судьи опасно для всех журналистов страны, хоть у нас и не прецедентное право".

В апреле газета "Якутск вечерний" опубликовала статью Романова о программисте Северо-Восточного федерального университета Антоне Аммосове, которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ из-за комментариев про дело "Сети" и взрыв в здании ФСБ в Архангельске.

Административное дело в отношении журналиста было открыто участковым уполномоченным. Полицейский посчитал, что фраза Романова "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах" "содержит скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние".

4 июля стало известно, что Михаила Романова вызвали на допрос в полицию из-за статьи о преследовании Аммосова ФСБ. Сотрудник полиции спрашивал у него, сам ли он решил написать статью или его кто-то надоумил.

Ранее газета "Якутск вечерний" стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить закон о фейковых новостях.