Губернатор Пуэрто-Рико ушёл в отставку из-за переписки в Telegram

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что уйдёт в отставку 2 августа, сообщает агентство Associated Press. Его место займёт министр юстиции Ванда Васк.

Ранее стало известно об утечке почти 900 страниц личной переписки губернатора в Telegram. В сообщениях Росселло и его главные помощники оскорбительно отзывались о женщинах, избирателях, журналистах, а также критиковали певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию.

Обнародование переписки привело к демонстрациям в Пуэрто-Рико, жители требовали отставки губернатора.

Рикардо Росселло был избран губернатором в 2017 году. По данным CNN, часть команды Росселло находится под следствием из-за случаев злоупотребления властью и коррупции.

