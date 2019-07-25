Правительство России предложило разрешить заключенным подавать заявления об отправке в колонию поблизости от места, где живут их близкие родственники. Об этом говорится на сайте правительства. Такое письменное заявление также может подать член семьи, однако в этом случае требуется согласие заключенного.

Подавать заявления смогут все заключенные, кроме тех, кто получил пожизненный срок за особо тяжкие преступления и за преступления, связанные с терроризмом, заявил премьер Дмитрий Медведев. Поправки планируют внести в Уголовно-исполнительный кодекс.

Правозащитники отмечают, что отправка заключенных в отдаленные колонии препятствует или вовсе исключает свидания с семьей. Однако российские законы допускают такое вмешательство Федеральной службы исполнения наказаний в личную жизнь осужденных, что не соответствует международным стандартам.

Российские суды, в том числе Конституционный суд, ещё ни разу не выносили положительных решений по искам о дальности этапирования заключенных. В то же время это обстоятельство не раз становилось причиной жалоб в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ признавал это нарушением права на уважение личной и семейной жизни и обязывал власти России выплачивать заявителям компенсации.

Так, в 2013 году суд в Страсбурге признал, что Россия несправедливо отправила Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отбывать наказание в колонии в Забайкальском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.