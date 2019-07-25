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СБУ задержала российский танкер, перекрывавший Керченский пролив

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Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA, перекрывавший Керченский пролив при захвате трёх украинских кораблей российскими пограничниками. Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Там уточняют, что корабль 24 июля зашёл в порт Измаил. Он шёл под именем NIKA SPIRIT. По данным СБУ и военной прокуратуры, судно переименовали "с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии". Его удалось идентифицировать при помощи международной информационной системы.

Украинские ведомства готовят ходатайство об аресте судна.

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  • 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.
  • Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.
  • Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
  • 25 мая этого года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные вместе с ними корабли ВМФ. В ответ в МИД России заявили, что керченский инцидент не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.​

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