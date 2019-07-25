СБУ задержала российский танкер, перекрывавший Керченский пролив

Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA, перекрывавший Керченский пролив при захвате трёх украинских кораблей российскими пограничниками. Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Там уточняют, что корабль 24 июля зашёл в порт Измаил. Он шёл под именем NIKA SPIRIT. По данным СБУ и военной прокуратуры, судно переименовали "с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии". Его удалось идентифицировать при помощи международной информационной системы.

Украинские ведомства готовят ходатайство об аресте судна.

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