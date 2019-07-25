Неделю назад Игорь Сечин присутствовал на неформальной встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко на Валааме - и эхо этого события катится по Сети до сих пор. Началось все с того, что издание Openmedia обратило внимание на кроссовки, в которых Путин приехал на Валаам: на официальных фото со встречи видно, что на президенте надеты замшевые кроссовки престижной итальянской марки Loro Piana - в ЦУМе такие продаются за 61 550 рублей.

Однако еще больше заинтересовала многих куртка руководителя "Роснефти", стоящего на заднем плане.

Сколько бы ни стоила куртка, элегантности главе Роснефти она не добавила.

Кому-то глава Роснефти напомнил "свидетеля из Фрязино", один из самых популярных сетевых мемов.

После этого поток новых мемов было уже не остановить.

​Геннадий Смирнов

Что заметил. Буквально на глазах кардинально изменилась интонация. Еще, в общем, недавно были возмущение, гнев, "какие сволочи", "Гаага" и все такое. А теперь - ржут. И над этим прекрасным человеком, и над президентскими спецметаллургами и рыбаками-полковниками, и над итальянской мерзкой карлицей, и над нашим недогубернатором. Это теперь главная интонация. Кто стал смешон, тот перестал быть страшным. Звучит народная песня "Я тебя своей Мизулиной зову".

В прокремлевских телеграм-каналах тем временем начали появляться посты в защиту Сечина.

Терем-теремок

Интернет последние дни угорает с этой фотографии, мемасики там, шутейки. А еще пишут, что куртка стоит аж 250 тыщ рублей, где-то около того, точную цифру не помню. Но ужас, конечно. Глава мирового нефтяного гиганта должен ходить в одежде попроще.



А мне тут вот какая мысль пришла. У нас в Пенсионном фонде - дыра приблизительно на 3,5 трлн руб, каждый год не хватает такой суммы. Не потому, что Путин ее украл, а потому что пенсионных отчислений маловато, демография плохая. То есть государство не виновато, но вынуждено каждый год компенсировать дефицит ПФ из бюджета, хотя могло бы потратить эти триллионы на что-то другое: на те же дороги, больницы, школы.



Так вот, 15 лет назад Сечин отнял у одного олигарха украденную мерзавцем государственную нефть, вернул ее в казну и создал на этой основе государственную компанию, мирового углеводородного гиганта, который приносит в бюджет 4 трлн рублей налогов. Налогоплательщик № 1 в стране.



То есть Сечин платит россиянам пенсии. А они его дружно <поносят>. Кого ни спроси.

Но не успели россияне усвоить мысль, что за нищенские пенсии им надо благодарить человека в куртке за 200 тысяч рублей, как издание Baza выпустило расследование, в котором утверждается, что за последние два года "Роснефть" потратила на закупки дизайнерской одежды более миллиона евро.

Футляр для виолончели

Имея триллионные долги, госкомпания «Роснефть» потратила €1,3 млн на покупку для команды Игоря Сечина итальянской luxury-одежды Duca Sartoria. На индивидуально пошитых пальто (260 тыс рублей), пиджаках (202 тыс), жакетах (153 тыс), брюках (27 тыс) дизайнер Роберто Джиромбелли лично вышил логотипы «Роснефти». Брошенный женой Сечин предпочитает криво сидящие на нем куртки Loro Pianа за 244 тыс.

На это расследование в прокремлевском телеграме тоже нашелся ответ: не все куртки за миллион евро были куплены для главы Роснефти!

Контора пишет

С расследованием издания Baza о закупке Роснефтью одежды от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли не хорошо получилось.

В 2017-2019 года Роснефть завезла 17 партий одежды марки Duca Sartoria - пиджаки, брюки, рубашки, блузки, пальто, куртки, свитеры, жилеты. Всего на 1,3 миллиона евро.

Baza написала, что одежды закупалась для сотрудников «Роснефти». Типа для Сечина, Леонтьева и пр… Смешно получилось. Одинаковые 210 пиджаков, одинаковые 210 пар брюк, одинаковые 210 пуховиков, одинаковые 300 рубашек, одинаковые 140 курток. Можно было бы подумать, что «Роснефть» решила ввести для сотрудников единую униформу.

Но все оказалось куда проще. Вся эта одежда предназначена для спортсменов, тренеров, и прочих сопровождающих хоккейной команды ЦСКА, триумфатора Кубка Гагарина нынешнего сезона. И одежда эта никогда не скрывалась, она присутствует на многих фотографиях официальных мероприятий ЦСКА, спонсором которого Роснефть выступает с 2011 года.

Но, как обычно, намного убедительнее выступил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, который по сложившейся традиции послал журналистов Baza в задницу:

Вы сейчас меня запишете и опять будете рассказывать, что я о вас думаю. Ну давайте, пишите. Какие вопросы вы нам собираетесь задавать? Я не буду отвечать на ваши вопросы! Вы никто, понимаете? Мы вас считаем за говно. И на вопросы ваши отвечать не собираемся. <…> Я не знаю никакого Роберто Джиромбелли, я не знаю откуда, из какой задницы вы все это вынимаете, вы в ней и живите, пожалуйста, своей естественной жизнью! Это ваша среда обитания. Мы с вами не собираемся эту среду обитания разделять. Все, ау!

Максим Соколов

Вот Михаил Владимирович, в котором нет лукавства

Андрей Десницкий

В Советском Союзе официальный лозунг был "Пролетарии всех стран, соединяйтесь".

По-моему, Михаил Леонтьев сформулировал новый и очень верный: "Вы никто, мы вас считаем за говно".

Так и писать на всех транспарантах, во всех газетах, во всех официальных бумагах.

И лишь потом добавлять: "Уважаемый Иван Иванович, в ответ на ваш запрос сообщаем, что шли бы вы в жопу".