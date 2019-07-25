Депутаты Госдумы "потеряли" 10 млн рублей на памятник Потёмкину

Около дести миллионов рублей, собранных депутатами Госдумы на установку памятника Григорию Потёмкину в аннексированном Севастополе, оказались недоступны из-за отзыва лицензии у банка, в котором они хранились, сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в российском парламенте.

С инициативой установить памятник ещё в 2014-м году, после аннексии Россией Крыма, выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Годом позже по распоряжению спикера Госдумы Нарышкина, который заявил о Потёмкине, как об "идейном вдохновителе присоединения Крыма к России", была создана рабочая группа по организации установки монумента. В её состав вошли представители всех фракций, а главой группы назначили Зюганова.

Депутаты оценили стоимость проекта в 25 миллионов рублей и открыли счёт для пожертвований в банке "Северный кредит" – одном из трёх российских государственных финансовых учреждений, имевших в то время широкую сеть филиалов на территории Крыма. Однако в декабре 2017 года банк лишили лицензии, а ещё позже он был признан банкротом. В результате собранные деньги "зависли" на счету.

По данным источников "Дождя", Зюганов обращался к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной за помощью с переводом средств, но безуспешно. Лидер КПФР подтвердил эту информацию, но отказался назвать точную сумму, которая осталась в банке. Известно, что депутаты всех фракций лично скидывались на монумент по 10-20 тысяч рублей, члены Совета Федерации собрали в общей сложности около двух миллионов рублей, а члены правительства – 2 миллиона 700 тысяч из своих средств.

Тем не менее, Геннадий Зюганов выразил уверенность в том, что, несмотря на трудности с возвратом средств, вопрос с установкой памятника Потёмкину будет решён. По его словам, он уже обратился к руководителям фракций и они не против скинуться ещё.

Однако один из депутатов Госдумы на условиях анонимности заявил "Дождю", что пока парламентарии "не получат разъяснения, каким образом пропали уже сданные деньги, никто не побежит сдавать их снова".

Российские власти планировали открыть памятник князю Георгию Потёмкину в аннексированном Севастополе к концу 2016 года. Ко второму кварталу 2019-го года была готова только фигура князя без постамента, стоимость которого оценивалась в 20 миллионов рублей.