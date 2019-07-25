Генпрокуратура России признала нежелательным Атлантический совет

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией американский Атлантический совет. "Деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информация о решении направлена в Минюст для внесения Атлантического совета в перечень нежелательных организаций. Другие подробности не сообщаются.

Атлантический совет - неправительственный аналитический центр и форум для политических и деловых международных лидеров. Создан в 1961 году. Штаб-квартира находится в Вашингтоне. Председателем является посол США в России Джон Хантсман.

Закон о нежелательных организациях подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до восьми лет.