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Патриотическая провокация

Бессмертный полк в Берлине, май 2019

Российские федеральные каналы вывешивают графики "салютов освобождения" с апреля 2019 года по май 2020-й. Ближайший салют - 1 августа. В честь литовского Каунаса. И все это несмотря на протесты дипломатов тех стран, которых "чествуют". Салюты - это из серии той же "мягкой силы", к которой принадлежит и акция "Бессмертный полк". Не все зарубежные участники этой акции осознают, что поддержка "полка" для официальной России синонимична поддержке ее политики. Историки Борис Соколов, Владимир Вятрович, Ярослав Грицак, Георгий Касьянов и политолог Андрей Окара о распространении путинской модели празднования "великой Победы". Ведущая Елена Рыковцева.

Начало в 19.05

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