Трамп провёл первые переговоры с Зеленским, пока - по телефону

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели первые переговоры. Об этом сообщили в Белом доме.

Трамп, позвонив Зеленскому, поздравил того с успешным проведением парламентских выборов на Украине и победой на них партии "Слуга народа".

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа "за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию". В ответ, по сообщению пресс-службы президента Украины, американский лидер выразил уверенность в том, что "обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж своей страны и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между США и Украиной ".

После этого лидеры обсудили энергетическое и экономическое сотрудничество между двумя странами.

Отмечается, что "оба президента заявили, что с нетерпением ждут возможности встретиться".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетит по приглашению Дональда Трампа Вашингтон, однако конкретные даты визита названы не были.