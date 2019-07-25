США возвращают смертную казнь на федеральный уровень

Соединённые Штаты возобновляют смертные казни на федеральном уровне. Они не проводились с 2003 года. Об этом сообщило министерство юстиции США.

По словам министра Уильяма Барра, пять смертных приговоров приведут в исполнение в декабре этого и январе следующего года. Будут казнены заключённые, признанные виновными в убийствах. Среди их жертв были дети.

Власти США не применяли смертную казнь с 1963 по 1988 год. Однако до 2003 года в стране казнили только троих заключённых. После 2003 года в стране был формальный мораторий на выполнение смертных приговоров на федеральном уровне. Минюст тогда проводил проверку смертельной инъекции. Приводить в исполнение приговоры могли только власти штатов.

По данным организации Death Penalty Information Center, всего к смертной казни в США сейчас приговорены около двух с половиной тысяч человек. А на федеральном уровне - 62 человека, включая выходца из Чечни Джохара Царнаева. Его признали виновным в теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.