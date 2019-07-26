Палестина отказалась от исполнения соглашений с Израилем

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинцы прекращают выполнение всех соглашений, подписанных с Израилем. Об этом сообщает Times of Israel.

"Мы не подчинимся диктату и попыткам навязать нам грубую силу, в частности в Восточном Иерусалиме. Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными", - сказал Аббас на заседании палестинского руководства в четверг.

Причиной такого решения, по его словам, стало разрушение Израилем десятков домов палестинцев в восточном Иерусалиме. По мнению израильской стороны, они были построены незаконно — слишком близко к разделительному барьеру, возведенному для предотвращения проникновения террористов.

Действия Израиля по сносу домов раскритиковали ряд стран Евросоюза, в том числе – Франция, Германия и Великобритания.

Аббас также вновь отверг предложенный Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке. По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".