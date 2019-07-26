Московский скандал

Незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы продолжают допрашивать в Следственном комитете. Ныне уличные требования перед зданием Мосгоризбикома ,прекратить фальсификации и зарегистрировать 57 кандидатов, классифицируются современной путинской юстицией как препятствие работе избиркомов.

Юрист Любовь Соболь продолжает голодовку протеста. В четверг ее вынесли прямо на диване, на котором она сидела, из здания МГИКа, после чего кандидата отвезли в полицию для вручения повестки на допрос. В пятницу и Дмитрий Гудков отправился на допрос в СК.

Тем не менее, народная встреча с кандидатами и депутатами, намеченная на субботу 27 июля, на Тверской не отменяется. Компромисса не видно.

В программе РС "Лицом к событию" политики, кандидаты в депутаты Кирилл Гончаров, Елена Русакова, Борис Кагарлицкий.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 27 июля в 19:05