Жителя Тольятти посадили на год за твит про взрыв в архангельском ФСБ

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к одному году колонии. За твит про взрыв в здании архангельского управления ФСБ его признали виновным в публичных призывах к терроризму.

Адвокат Владимир Красиков рассказал "Медиазоне", что обвиняемый признал вину, его дело рассматривали без свидетелей и исследования доказательств.

Об уголовном деле за твит стало известно в феврале. С марта этого года Довыденков находился под домашним арестом, его взяли под стражу в зале суда.

По данным правозащитного центра "Мемориал", это уголовное дело может быть связано с административным протоколом о массовом распространении экстремистских материалов. Его на Довыденкова составили в январе прошлого года из-за запрещённого видеоролика.

Сотрудник программы поддержки политзаключенных "Мемориал" Игорь Гуковский полагает, что Довыденков тогда согласился с обвинениями. Тем самым он признал, что ему принадлежит аккаунт в Твиттере, где полиция позднее нашла "первый же твит, содержавший признаки преступления".