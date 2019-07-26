Жителя Тольятти посадили на год за твит про взрыв в архангельском ФСБ

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к одному году колонии. За твит про взрыв в здании архангельского управления ФСБ его признали виновным в публичных призывах к терроризму.
Адвокат Владимир Красиков рассказал "Медиазоне", что обвиняемый признал вину, его дело рассматривали без свидетелей и исследования доказательств.
Об уголовном деле за твит стало известно в феврале. С марта этого года Довыденков находился под домашним арестом, его взяли под стражу в зале суда.
По данным правозащитного центра "Мемориал", это уголовное дело может быть связано с административным протоколом о массовом распространении экстремистских материалов. Его на Довыденкова составили в январе прошлого года из-за запрещённого видеоролика.
Сотрудник программы поддержки политзаключенных "Мемориал" Игорь Гуковский полагает, что Довыденков тогда согласился с обвинениями. Тем самым он признал, что ему принадлежит аккаунт в Твиттере, где полиция позднее нашла "первый же твит, содержавший признаки преступления".
- Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта назвал мотивом своих действий то, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". Жлобицкий погиб, еще три человека были ранены.
- После взрыва было возбуждено несколько уголовных и административных дел. Часть из них связаны с публикациями в СМИ и постами в соцсетях, в которых власти усмотрели признаки оправдания террористических преступлений или призывы к ним.
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