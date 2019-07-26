Би-Би-Си: в Туле не допускают к печати последнюю оппозиционную газету

Газета "Тульская правда" местного отделения КПРФ издаётся подпольно в Нижегородской области из-за препятствий, созданных на месте властями в Туле. Об этом сообщает Би-Би-Си. Кроме этого в СМИ исчезают "негативные" новости о ситуации в области, утверждает издание.

По словам местных активистов КПРФ, из-за давления властей они "давно не могут" печатать свою газету в местных типографиях, а цены в московских для них слишком высоки. Помимо этого перевозку тиража "Тульской правды" из Дзержинска в Нижегородской области приходится тщательно скрывать от полицейских, поскольку те в прошлом изымали груз после въезда в Тульскую область, утверждают сторонники КПРФ.

Протесты против московского мусора

По мнению издателей газеты, основная причина преследования - публикация новостей о темах, вызывающих недовольство местных жителей. Среди них, ввоз московского мусора на территорию области. Все остальные местные СМИ, по словам депутата Тульской областной думы от КПРФ и главного редактор газеты Алексея Лебедева, не пишут про проблемы, связанные с мусором. Наоборот, в них публикуются репортажи о том, как хорошо работают и вывозят отходы зашедшие в Тульскую область московские мусорные операторы.

Жители региона за вывоз мусора платят в среднем в два раза больше, чем в соседних областях, утверждает Лебедев. Кроме этого прошли митинги против строительства нового полигона для мусора из Москвы, поскольку тот находится непосредственно рядом с центральным городским кладбищем, говорит политик.

Критика правительства, но не губернатора

При этом, отмечает Би-Би-Си, издание тульских коммунистов критикует только правительство области, а не губернатора Алексея Дюмина. Алексей Лебедев утверждает, что глава области занимается связями с федеральным центром и не формирует внутренней повестки, поэтому его не следует критиковать.

"Как и в Госдуме, <системная оппозиция> обрушивается на чиновников правительства, депутатов от правящей партии, но старается не трогать первое лицо. В случае Тулы - губернатора и бывшего охранника президента Владимира Путина Алексея Дюмина", - комментирует ситуацию Би-Би-Си.

Пропавшие новости про Тулу

По данным Би-Би-Си, "негативные" новости также удалялись в ряде СМИ. Например, 28 марта на сайте "Коммерсанта" появилась заметка о том, что депутаты "Единой России" отправили в отставку вице-спикера Тульской областной думы Алексея Лебедева. Через несколько часов новость была удалена, утверждает "Би-Би-Си". Кроме этого сообщается, что в июне из сайта Общественного телевидения России пропала заметка о том, что полиция в Новомосковске изъяла тираж "Тульской правды". Сам материал появился в эфире 18 июня. Новость по той же теме появилась на сайте "Московского комсомольца" 21 июня, но в последствии была снята, пишет Би-Би-Си.

Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил, что не знает причин произошедшего, поскольку с этого времени ушли все сотрудники отдела политики. В ОТР в свою очередь заявили, что материал был снят "в рамках естественного обновления". Главный редактор "Московского Комсомольца" Павел Гусев сказал, что не знает, что случилось с заметкой из-за большого количества материалов, публикуемых на сайте издания.