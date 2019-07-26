В Москве задержаны волонтёры, раздававшие листовки

В Москве у станции у станции метро "Трубная" полиция задержала волонтёров, раздававших листовки и стоявших в пикетах, Задерживал командир взвода капитан полиции из 2-ого оперативного полка с двумя омоновцами. Причину задержания полиция не называет. Задержанных Владислава Вострикова, Ольгу Мисик, Эмиля Юнусова, Александра Теплякова везут в ОВД "Мещанское", один из задержанных — несовершеннолетний, сообщает корреспондента Радио Свобода.

Ранее сообщалось о задержании девушки у станции метро "Выхино", раздававшей листовки с информацией о политической ситуации в Москве и намеченном митинге за допуск кандидатов, не допущенных московскими властями к участию в выборах.