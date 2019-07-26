В офисе ФБК в Москве проводится обыск, следователи ждут за дверями

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter. Он сообщил, что причины присутствия полицейских и следователей пока неизвестны.

Вечером в пятницу, 26 июля, полиция пришла с обыском к родителям муниципального депа по району Зюзино, экс-кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса. Он связывает обыски с запланированным на 27 июля несанкционированным митингом у здания мэрии, сообщает "Коммерсант".

Ранее обыски прошли еще у нескольких экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы: Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Алексея Соловьева и Николая Баландина. Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили повестки на допрос к следователю. Вызовы связаны с уголовным делом о препятствовании работе избирательных комиссий.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии, как отмечает "Коммерсант", пройдет несанкционированная акция протеста в связи с отказом московских властей регистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.