В Москве полиция пришла к начальнице штаба Геннадия Гудкова

Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к Эльвире Вихаревой — начальнице предвыборного штаба кандидата в депутаты Мосгордумы Геннадия Гудкова. Об этом изданию «МБХ медиа» сообщил пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.

По его словам, полицейские находятся в подъезде, внутрь квартиры они так и не попали. Сначала они дергали дверь, но затем перестали. Обухов предположил, что таким образом правоохранители ищут Геннадия Гудкова, который сейчас находится в Болгарии.

24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий по факту проведения митинга около Мосгоризбиркома, прошедшего 14 июля. 25 июля у независимых кандидатов, выдвигающихся в Мосгордуму, прошли обыски и допросы.