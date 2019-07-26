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Джерри Надлер требует доступа ко всем фактам "российского расследования"

Джерри Надлер, председатель юридического комитета

Председатель Юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер обратится в пятницу в суд, затребовав с требованием предоставить ему доступ к свидетельствам по делу о так называемом "российском расследовании".

Надлер рассказал журналистам, что Палата представителей является единственным органом власти, способным привлечь президента Трампа к ответственности за совершенные им незаконные действия, описанные в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера.

​Министерство юстиции США считает, что уголовное преследование действующего президента недопустимо.

В отчете Роберта Мюллера описан эпизод, в ходе которого Дональд Трамп приказал своему советнику Дону Макгану (теперь уже бывшему), найти способ для увольнения Мюллера. Демократы в Конгрессе считают этот эпизод очевидной попыткой помешать правосудию – этого обвинения достаточно, чтобы начать процесс импичмента, отмечается в публикации "Голоса Америки".

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