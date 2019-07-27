Полиция оттеснила собравшихся у мэрии Москвы. Более 200 задержанных

Сотрудники полиции и Росгвардии оттеснили часть людей от здания Московской мэрии, у которой незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты собирались провести встречу с жителями.

При этом группа из нескольких десятков человек прорвалась через полицейское оцепление. Они дошли до мэрии, после чего их начали задерживать бойцы Росгвардии сообщает корреспондент Радио Свобода.

Власти объявили мероприятие незаконным. Задержана незарегистрированный кандидат в муниципальные депутаты Любовь Соболь. Также о своём задержании сообщил муниципальный депутат Вадим Коровин, дома у которого ранее прошёл обыск.

До этого в полицию забрали Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Юлию Галямину.

Число задержанных на Тверской улице превысило сотню. В ряде случаев полиция применяет силу. Сообщается, что в автозаки уводят не только участников акции, но случайных прохожих. Пешеходная зона на Тверской улице со стороны мэрии перекрыта.

Десятки человек остаются за полицейским оцеплением на Тверской и в переулках и не расходятся.

Радио Свобода ведёт прямую видеотрансляцию из центра Москвы.