Трансляцию программы "Навальный LIVE" сорвали полицейские

Сотрудники полиции пришли в студию программы "Навальный Live" и прервали трансляцию, посвящённую сегодняшней несогласованной акции в центре Москвы.

О том, что полицейские пытаются попасть в студию, ведущий сообщал и ранее. Они заклеили камеры видеонаблюдения и обещали "пройти через стену".

Сотрудники МВД попросили ведущего Владимира Милова пройти с ними. Это произошло в прямом эфире. После этого Милова задержали и повезли в ОВД "Даниловский".

Сам оппозиционер Алексей Навальный, призвавший провести сегодня акцию за допуск независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму, арестован на 30 суток.