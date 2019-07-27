Полиция применила силу на акции в Москве. Есть пострадавшие

В Москве произошли столкновения между полицией и участниками несогласованной акции протеста. Сообщается о применении силы со стороны бойцов Росгвардии в Брюсовом переулке.

Депутат из Хамовников Александра Парушина, поддержавшая протесты, получила травму головы. Она утверждает, что сотрудник ОМОНа ударил её по голове дубинкой. Парушина вышла из толпы протестующих с окровавленной головой. В этот момент бойцы Росгвардии силой задерживали нескольких участников акции.

Александре Парушиной оказал помощь кто-то из присутствовавших в Бросовом переулке. После этого её увезли на "скорой помощи".

Сообщается также, что полицейский ударил журналистку РБК Елену Шевелеву. Её вытолкнули из-за оцепления, хотя она работала с аккредитацией и в жилете с надписью "пресса".

Varlamov News, сообщает, что оператору Алексею Солоухину, который снимал на акции для YouTube-канала блогера Ильи Варламова, разбили нос. С ним пропала связь.

МВД отчиталось о задержании 295 участников акции, на которой, по утверждению ведомства, было 3500 человек. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных превысило к четыре сотни, среди них есть случайные прохожие и сотрудники СМИ.

Многих незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые собирались провести у московской мэрии встречу с горожанами, были задержаны до акции или во время неё. Одним из последних в полицию забрали Константина Янкаускаса.

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