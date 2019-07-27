В редакцию телеканала "Дождь" приходила полиция

В редакцию телеканала "Дождь" пришли сотрудники полиции. Они передали главному редактору Александре Перепеловой повестку по некоему "уголовному делу о Мосгоризбиркоме".

Перепелову обязали прибыть в управление по расследованию особо важных дел. Её собираются допросить в качестве свидетеля.

Сообщается, что следователь, который вызвал журналистку на допрос, ведёт дело Любови Соболь – одного из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Дождь" сегодня ведёт прямое включение с сегодняшней несогласованной акции в центре Москвы. Он, как и ряд других СМИ, в последние недели подробно освещал мероприятия, связанные с протестами последних.