В редакцию телеканала "Дождь" приходила полиция

В редакцию телеканала "Дождь" пришли сотрудники полиции. Они передали главному редактору Александре Перепеловой повестку по некоему "уголовному делу о Мосгоризбиркоме".
Перепелову обязали прибыть в управление по расследованию особо важных дел. Её собираются допросить в качестве свидетеля.
Сообщается, что следователь, который вызвал журналистку на допрос, ведёт дело Любови Соболь – одного из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
"Дождь" сегодня ведёт прямое включение с сегодняшней несогласованной акции в центре Москвы. Он, как и ряд других СМИ, в последние недели подробно освещал мероприятия, связанные с протестами последних.
- На этой неделе управление Следственного комитета по Москве возбудило дело по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий и осуществлению избирательных прав. Конкретный эпизод в пресс-релизе ведомства описан не был.
- Оппозиционеры связывают дело с акциями за допуск кандидатов на выборы, в частности – с несогласованным митингом 14 июля, у здания избирательной комиссии Москвы. Многие организаторы этой акции сейчас задержаны, у них прошли обыски.
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