МВД считает, что в московской акции участвовало 3500 человек

В несогласованной манифестации за честные выборы в Москве участвовали, по данным городского управления МВД, примерно 3 тысячи 500 человек, включая около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших полицию о своём участии в освещении акции.



Из полицейского участка "Печатники" отпущены все задержанные – под обязательство о явке, сообщает "Апология протеста".



В ОВД "Южное Бутово" ещё остается муниципальный депутат района Зюзино, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас, сообщает "Новая газета". В разговоре с корреспондентом газеты Янкаускас рассказал, что на него составляют протокол об организации акции без подачи уведомления. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 10 суток.



Британская медийная компания Би-би-си обратила внимание на программу передач федеральных каналов во время массовых задержаний на митинге в Москве. Только "Россия-24" показала новости, однако об акции в сюжетах ничего не было. Телеканал рассказал о происходящем в мире спорта, развлекательных мероприятиях в столице, про погружение президента Владимира Путина в батискафе в Финском заливе. Первый канал, "Россия-1" и НТВ показывали фильмы и телешоу.