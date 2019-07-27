МВД: в Москве задержано более 1 тысячи человек

Число задержанных на несанкционированной акции в центре столицы превысило 1 тыс. человек, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве. "На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека", – заявили там.

По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, сказали в управлении.

По данным "ОВД-Инфо2 на 21:37, число задержанных на прошедшей в столице акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы составило 1007 человек.

Независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, которому отказали в регистрации на выборах, анонсировал новую акцию протеста накануне рассмотрения апелляций в Центральной избирательной комиссии 3 августа.

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