DDoS-атака на сервер телеканала "Дождь" – сайт работал с перебоями

Телеканал "Дождь" сообщил, что на его сервер совершена DDoS-атака. "В редакции с перебоями работает интернет, сайт и эфир могут быть недоступны", – сказано в сообщении.

Из-за атаки после 20:00 мск прямой эфир "Дождя" на сайте и в соцсетях работал с перебоями. На "Дожде" говорят, что работают над устранением неполадок.

27 июля "Дождь" освещал акцию за свободные выборы, которая проходила в центре Москвы. Днём ранее телеканал, обычно доступный по подписке, объявил о решении сделать свой прямой эфир бесплатным.

Во время прямого эфира 27 июля в редакцию "Дождя" пришли полицейские. Они отдали главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в СК – по предварительным данным, в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркомов.