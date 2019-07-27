Дым сибирских пожаров достиг Поволжья

Три миллиона гектаров леса в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области охвачено лесными пожарами. Задымление достигло Поволжья и Казахстана, утверждает в интервью русской службе RFI руководитель противопожарного отдела российского Greenpeace Григорий Куксин. Основатель проекта «Красноярск. Небо» по мониторингу атмосферных загрязнений Игорь Шпехт, в свою очередь, говорит о бездействии властей и отсутствии помощи и информации: «Нас не существует в Российской Федерации».

Пожары, которые прошли летом 2019 года по территории в 11 миллионов гектаров, начались в так называемых контрольных зонах. Огонь было решено не тушить — считается, что расходы на тушение превысят предполагаемый ущерб, а в зонах контроля не должно быть селений. Однако Игорь Шпехт, автор проекта «Красноярск. Небо», утверждает, что пожар подходит непосредственно к посёлкам.

Вот уже неделю практически над всеми регионами Сибири стоит дымка – люди жалуются на ощущение гари в воздухе и недомогания. Причина – лесные пожары, охватившие значительную территорию Красноярского края и Приангарья, говорится в статье "Нам прямым посылом говорят – умирайте", опубликованной на сайте Сибирь.Реалии. Власти уверяют, что ситуация опасности не представляет, а тушить труднодоступные леса экономически нецелесообразно и технически сложно.