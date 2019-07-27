"Плохие новости для мэрии". Блогеры обсуждают московские протесты

Когда в прошлое воскресенье Яшин, Навальный и другие призывали прийти в субботу 27 июля к мэрии Москвы, чтобы потребовать регистрации независимых кандидатов, все были готовы к тому, что власть отреагирует жестко — но, кажется, никто не ожидал, что настолько. Никто, кроме старых диссидентов, помнящих репрессии времён застоя.

Александр Подрабинек

По идее с утра должны начаться превентивные задержания. По крайней мере в советское время гебилы именно так поступали.

На самом деле задержания начались еще за несколько часов до того, как Подрабинек написал свой пост. Власти сделали всё, чтобы избирателям было не с кем встречаться.

Константин Янкаускас

У моих родителей прямо сейчас идёт обыск. Я в этой квартире не живу уже несколько лет. О чем сотрудники полиции вчера были поставлены в известность, когда вчера пытались вручить мне повестку на допрос. Моя мать закрылась в квартире и не пускала никого до приезда адвоката. Отец вышел на лестничную клетку и там ему стали выкручивать руки. Неделю назад папе исполнилось 77 лет.

Юлия Галямина

У меня дома обыск

Рустем Адагамов

Яшина забрали ночью, у Галяминой и Вадима Коровина обыски прямо сейчас.

UPDATE: У Киры Ярмыш и Руслана Шаведдинова обыск

Андрей Мальгин

За эти две ночи московские следователи перевыполнили годовой план по ночным обыскам. Сегодня все еще жирнее, чем вчера. Провели обыск дома и в офисе у Дмитрия Гудкова. Когда пришли в офис к Гудкову, отказались представиться и предъявлять хоть какие-то основания. Открывайте, будем делать обыск - а кто такие, не говорят. Прошли жесткие обыски в предвыборных штабах Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Любови Соболь и Ивана Жданова. Потом поехали к Яшину домой. В Фонд борьбы с коррупцией приехал делать обыск целый автобус людей в форме. Они даже зачем-то устроили обыски у зарегистрированных кандидатов - у Дмитрия Клочкова и Дарьи Бесединой. Причем Клочков там не живет, обыскивали его бабушку. Беседина тоже не живет по месту прописки, поэтому обыскивали квартиру ее родителей, зачем-то выломали им дверь. Провели обыск у родителей Константина Янкаускаса (сам он живет в другом месте), его мать заперлась изнутри, пожилому отцу выкручивали руки на лестничной площадке, затем поехали на квартиру к 80-летней бабушке Янкаускаса, вломились, адвоката не пускали. На Трубной площади задержали четырех активистов, в том числе двух несовершеннолетних, увезли. Оказывается, они призывали на завтрашний митинг. Родители приехали за несовершеннолетними, а им отвечают: ой, а их пришлось увезти в больницу. За то же самое забрали девушку на метро Выхино. Такое впечатление, что они задались целью увеличить число завтрашних протестующих. Вот зачем они так поступают с Дарьей Бесединой, с ее родителями? Беседина - мало того, что уже зарегистрированный кандидат, она еще и знатная велоактивистка. Значит, завтра все московские велосипедисты явятся на Тверскую к мэрии. Люди реально злы.

Сергей Митрохин

Минувшей ночью стало ясно, что обещания председателя ЦИК провести объективную перепроверку касаются не всех кандидатов, а только тех, кто останется на свободе после 27 июля

Дмитрий Гудков

Сегодня ночью мы – это последняя линия обороны, простите за пафос. Потому что съедят нас – и примутся за всех без разбора. Никаких точечных репрессий. Старые-добрые массовые.

Сначала пришли за Навальным. Потом за Гудковым. Потом за Яшиным. Потом за Клочковым. За Бесединой, за Янкаускасом, за Вихаревой, за… За всей оппозицией скопом. СМИ писали, люди гневались, дубинки лупили, наручники щелкали.

Все. Наступила тишина.

И в ней раздался стук. Это пришли за вами. За теми, кто не встал с дивана. Он так и остался вашим гробом.

А помните, как хорошо было в 2013-м? Когда доллар по 30, Египет открыт, и еще почти что никого не били? Какой уютный был февраль на жарких, зимних, твоих?

Так вот. Возможно, это последний шанс. Вскоре каждый, кто читает, останется лицом к лицу с очень голодными и злыми силовиками. Узнает их близко, очень близко, на расстоянии сапога, летящего к очкам.

Подумайте хорошо: вы этого хотите? Если да – листайте дальше. Если нет – не отступать, не сдаваться.

Завтра – или уже никогда.

Аресты и обыски у лидеров оппозиции многих испугали, но вместе с тем и укрепили решимость выйти на митинг назло собственному страху.

Евгений Левкович

Это ещё не варфоломеевская ночь, не ночь длинных ножей, и не ленинградская ночь 37-го, но в рамках современной России, даже этой, про которую мы «всё понимаем» - это абсолютно беспрецедентная акция устрашения и насилия.

Уголовное дело, грозящее всем фигурантам пятью годами тюрьмы.

Обыски в квартирах Ивана Жданова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Вадима Коровина, Николая Баландина, Александра Соловьёва, Дмитрия Гудкова, Киры Ярмыш, Руслана Шаведдинова. Обыски даже у престарелых родителей и бабушки Кости Янкаускаса.

Вызовы на допрос Любови Соболь, Елены Русаковой, Кирилла Гончарова, Сергея Цукасова.

Аресты Алексея Навального, Олега Степанова, Константина Котова, Александр Арчагова, Марка Гальперина.

Это всё за двое суток, и только то, что на поверхности.

Мне очень страшно. У меня работа, которую я могу потерять, если я завтра выйду к зданию мэрии Москвы, у меня мама, которой я не смогу помогать, если потеряю работу, у меня собаки, которые сами себя никак не прокормят.

И тем не менее, завтра в 14:00 я выйду к зданию мэрии Москвы, и я считаю, что так должен... нет, никто никому ничего не должен - было бы правильно, если бы так сделал каждый человек. Каждый, кому дороги Россия, Москва, достоинство и свобода.

И ещё одно, чего бы я очень хотел.

Чтобы люди забыли наконец про «полиция с народом».

Она не с народом.

Мусора - позор России.

Они должны чистить подъезды.

Кирилл Куталов

Слушайте, это смешно и унизительно: взрослые люди сидят и боятся выйти на улицу в своем городе, так нельзя, от этого рак бывает!

Андрей Ф. Бабицкий

Помимо умного голосования и тактических соображений надо завтра выйти на Тверскую просто для того, чтобы у клопов из избиркома и мэрии жизнь была чуть хуже. Чтобы у них было больше стресса, чтобы они меньше спали, чтобы оставили друг друга без премий и попортили негодяйские свои карьеры. Потому что они же не только обычных людей ненавидят, но и друг друга тоже. Это не самый эффективный способ с ними бороться, но зато доступный приличным гражданам, живущим по закону.

Валерий Соловей

«Встань и иди!»

В России приходить даже на санкционированный митинг страшновато. Что уж говорить о несанкционированном. Но все самое самое важное и ценное в нашей жизни совершается через преодоление страха.

Страшно рожать и страшно болеть. Страшно признаться в любви. Страшно сдавать экзамены. Страшно менять работу или начинать собственное дело. Страшно за пожилых родителей и маленьких детей. Но только преодолевая свои страхи, мы становимся людьми.

Завтра, 27 июля, мы выйдем на улицы Москвы не ради политики и политиков. Мы выйдем, чтобы сохранить своё человеческое и моральное достоинство. Мы выйдем, чтобы стать гражданами.

Кирилл Рогов

Аресты и обыски, которые сегодня проводят силовики, носят абсолютно анти-правовой характер. Так же, как угрозы разгона завтрашнего митинга. Речь идет о политических преследованиях оппонентов в ходе предвыборной кампании. ФСБ, следственный комитет, прокуратура, московская полиция и Росгвардия - вся эта машина брошена против той части населения, которая поддерживает оппозиционных политиков, которых путем подлога не допускают до выборов. <...> Число тех, кто отметился на странице ивента завтрашнего митинга в ФБ, уже сейчас превышает число отметившихся перед 20 июля. Так что это, скорее всего, будет большое событие. И все, даже те, кто не придет завтра, станут более бесправными в своей стране, если это насилие произойдет.

Илья Азар​

Нас ждут

И мы придём

После той позорной пародии на 37-й год, которую силовики устроили накануне митинга 27 июля в 14:00 у мэрии, каждый уважающий себя москвич должен быть сегодня на встрече с кандидатами в Мосгордуму

Я буду

Александр Рыклин

Давайте проговорим это еще раз:

Нас мало - пятьсот человек в автозаках..

Нас много - упыри жмутся по подворотням..

Нас очень много - мы победили...

Вот такая простая арифметика сегодняшнего дня...

Теперь, вот о чем... Многие спрашивают, дескать, что делать - мэрия оцеплена? Тоже все просто - скапливаемся по периметру оцепления, а потом решим, что делать... Может, все же к мэрии пойдем или в какое-нибудь другое место... Это же наш родной город. Мы дома. Так, неужто мы не придумаем, куда прогуляться?

До встречи! Все будет хорошо! Или очень хорошо...

Александр Шмелев

Очень многое, если не всё, будет решаться завтра (точнее, уже сегодня) на Тверской.

У узурпаторов есть оружие, наемники и карманные "суды" с фиктивными "законами".

Однако их до смешного мало.

Нас, москвичей, во много раз больше! На несколько порядков.

Поэтому единственное, что по-настоящему может помочь узурпаторам - это наши трусость и лень.

О которых потом будем горько жалеть и мы сами, и наши дети.

Не надо помогать узурпаторам.

Не стоит приближать тоталитаризм и репрессии.

Это наш город и наша страна, и сегодня - один из тех дней, когда мы определяем их судьбу.

Звучит пафосно, но это правда.

Екатерина Шульман

Памятку ОВД-Инфо выучили уже, кажется, даже младенцы. Другая ценная инструкция от Апологии протеста (правозащитная группа, созданная Международная Агора) ниже. Члены СПЧ на собрании будут: они не могут испепелить Росгвардию взглядом и раскрыть двери автозаков, но, как показали предыдущие опыты, с ними много лучше, чем без них. Что такое массовые задержания на несогласованном митинге, мы видели только месяц назад 12 июня. Мы знаем, как это выглядит, как себя вести во время и что делать потом (потом-то начинается самая многочасовая занудятина в ОВД, но и это знакомо). Помните две статьи Коснтитуции: 31-ю и 51-ую, они спасут вам жизнь. Вы имеете право на мирные собрания и вы не обязаны свидетельствовать против себя и своих близких. Читайте памятки, заряжайте телефоны, соблюдайте закон.

​Те, кто оказался в эмиграции или просто находился не в Москве, в основном поддерживали своих друзей, собиравшихся прийти к мэрии.

Александр Морозов

В штабе у Яшина идет обыск, Янкаускас написал о том, что полицейские штурмовали квартиру его родителей, где он не живет, выкручивали руки 77-летнему отцу. Департамент мэрии, не имеющий прямого отношения к происходящему, заявил (ТАСС распространило), что завтра будут якобы ловить молодых людей, уклоняющихся от армии на митинге, т.е. запугивают в самой грубой форме. <...> При этом часть членов СПЧ завтра пойдет, "Дождь" объявил, что снимает подписку с прямой трансляции событий на сутки, знаменитый теннисист Евгений Кафельников публично поддержал и завтра тоже придет. Москва - большой город, одни не придут, другие придут. Никакими запугиваниями невозможно блокировать такой протест. Народу будет много. Одни симпатизируют Соболь, а другие - Галяминой. Мэрия совершила много ошибок, и одна из них - нельзя снять сразу 27 кандидатов, происходит кумулятивный эффект, которого давно не было: выйдут сторонники совершенно разных кандидатов, т.е. мэрия "объединила оппозицию".

До выборов 45 дней. На старте кампании АП и мэрия загнали себя в тупик, они не могут сдать назад, поскольку сняли кандидатов в очень грубой, демонстративной форме. Дальнейшие аресты ничего не дадут, мэрии придется посадить на 30 суток не только Навального, но и еще 15-20 известных людей. А что дальше? И кто будет нести аппаратную ответственность за сорванную избирательную кампанию в Москве? Никто? Ну, надо поздравить Сергея Семеновича с большим политическим успехом. Ведь тут на глазах Москвы все эти "власти" превращаются в "клопов" (спасибо г-ну Реуту за удачный мем).

Маша Слоним

Моя мама ходила на митинги на Пушкинской площади а День Конституции в 60-е, но надеялась, что ее дети, мы там не появятся.

Сегодня я хотела бы (и пошла бы) на митинг, но не хочу, чтобы мой сын туда шёл. Странно, да?

Прошло 50 лет.

Александр Архангельский

"Я был бы на Сенатской: там были мои друзья".

Тверская - слава Богу, не Сенатская, но если бы я был в Москве, несомненно пошел бы, независимо от того, за кого собирался голосовать. Перейдена не только политическая черта, не только юридическая, но человеческая, а она для меня важнее.

Но не все эмигранты выражали энтузиазм в отношении предстоящих протестов. Некоторые призывали людей никуда не ходить.

Айдер Муждабаев

Дорогие честные, проукраинские русские! Все из них, кто меня читает: ПРОШУ ВАС, не ходите завтра на митинг в защиту тех, кто хочет участвовать в постыдной инсценировке выборов в Мосгордуму, которая ничего не решает. И куда бы эти «кандидаты» все равно не прошли. Вас там просто побьют и пересажают. И больше ничего. Фейковые кандидаты в фейковые депутаты быстро выйдут на свободу, а вы, честные люди, будете сидеть, кто-то долго, вы будете с переломанными конечностями, с переломанными жизнями. Потому что вы ни этим фейковым оппозиционерам, никому вообще в этом рейхе не нужны. Можете — уезжайте, не можете — тоже уезжайте, ищите любые пути, а если совсем не можете — то хотя бы не будьте пушечным мясом в чужой и подлой игре.

В этом они солидаризировались с прокремлевскими блоггерами.

Дмитрий Аграновский

Призываю всех моих товарищей и всех патриотов на завтрашний митинг замайдановцев не ходить и вообще с этими негодяями дела не иметь. Кроме того, с учётом того, что на Украине запрещены пророссийские организации, у нас пробандеровские тоже должны быть запрещены - тогда не будет проблемы с фильтрацией подписей, деструктивные силы (а не так называемые «независимые кандидаты»), просто не должны в принципе участвовать в политическом процессе.

Хотя даже некоторые из прокремлевских неожиданно осудили недопуск оппозиции до выборов.

Сергей Марков

Хроники российского Майдана. В Москве сегодня назначена революция. После успеха 20 июля, когда на санкционированный митинг протеста по поводу Мосгордумы на Сахарова вышло неожиданно для всех много людей, - 20 тысяч человек, штаб майданной оппозиции решил провести несанкционированный митинг у мэрии на Тверской. Очень они надеются, что удастся вывести десятки тысяч москвичей, особенно после обысков ночью у организаторов.

Программа минимум, - регистрация оппозиционных кандидатов, - проломив власть. То есть заставить власть идти на уступки протесту. И дать возможность оппозиции нарушать закон безнаказанно. Рассчет на то, что как на Украине, увидев эту слабость власти, такую власть - тряпку, уже не будут поддерживать.

Программа максимум, которую прямо говорят - начать "цветную революцию за правду". <...>

Глубоко убежден, что бороться с цветными революциями необходимо не разгоняя дубинками полиции, а проводя политику в интересах большинства. Чтобы выигрывать на местных выборах, нужно не манипулировать регистрацией кандидатов, а назначать популярных губернаторов и мэров. А не тех, кто в коррупционных альянсах с застройщиками, которых граждане ненавидят за точечную застройку.

Всех антипутинских кандидатов надо зарегистрировать. Но их тайных союзников уволить из правительства и госкорпораций.

Были и такие (и не только Бабченко), кто напоминал о том, что если бы люди с самого начала всерьез протестовали против произвола властей, сейчас им бы не пришлось так бояться.

Аркадий Бабченко

В две тысячи одиннадцатом в Астрахани, когда там голодал Шеин и многие из Москвы поехали его поддержать, я подошел к Илье Яшину и сказал - помоги позвать людей не на Болотную в загон, а выйти нормально на Манежку - с палатками. Выйти и попробовать остаться. Илья аж в лице изменился. Шарахнулся от меня, как черт от ладана. Пробормотал что-то что "это к Гудкову" и убежал.

Прошло восемь лет...

Если бы, утрируя, депутаты Учредительного собрания вышли бы против его разгона на площадь в семнадцатом - это было бы умно и своевременно.

Если бы они вышли на площадь протестовать против его разгона в тридцать седьмом...

Восемь лет оккупационная власть укреплялась. Восемь лет она закупала электрошокеры, водометы, спецсредства, шумовые установки, мобильные раздвижные стены и пр. и пр. и пр.

Рейх усилился так, что вообще даже заморачиваться не стал, просто провел ночь репрессий - да и дело с концом.

И вот, через восемь лет, они решили звать людей на площадь.

Нет, вы мужественные люди, конечно, но...

Выход на площадь, это, безусловно, здорово. Но только делать это надо было восемь лет назад. Когда был шанс. А теперь...

Теперь нужно, конечно, совсем другое, но для понимания этого нужно, видимо, еще восемь лет.

Когда уже опять будет поздно. <...>

Я это пишу не для того, чтобы еще раз напомнить, как мы все просрали и поахать, какой теплый декабрь был в 2011 году.

Я это пишу для того, чтобы те, кто выйдет сегодня на площадь - четко понимали и осознавали ситуацию.

Рейх стал Рейхом. Церемониться он больше не будет. Игрушки теперь будут взрослые.

Мне кажется, это важно - осознавать, куда и зачем ты идешь. Реально оценивать ситуацию, понимать, кто здесь на самом деле власть и на что она уже готова.

Удачи всем, кто сегодня выйдет.

Пусть у вас все будет хорошо.

Анастасия Миронова

Не в течение года все решится, а сегодня. Или окончательный поворот к открытым массовым репрессиям и годы перепуганного застоя, или перемены. Если оставят на тех, кого обыскивали и задерживали в эти дни, дела, если будет следствие, если будет силовой разгон сегодняшней акции, нас ждут годы террора. И 10, и 15 лет у режима есть на полусуществование страны под прессом тотальных репрессий. Утром проснемся и точно поймем, какой они выбрали путь. Увы, от нас тут мало что зависит. Россияне прохлопали момент окончательного оформления репрессивного аппарата. Режимы с настолько оформившимся инструментом для репрессий существуют десятилетиями. Надо было раньше. Сейчас лишь - вопрос об их готовности применить этот аппарат по полной. Готовы - мы будем сидеть здесь в небытии еще десять-пятнадцать лет. Но потом история перетрет их всех в труху и смахнет в могилы. Не готовы - прямо завтра начнутся перемены и история сметет их мягко в мусорную урну. Потом, но в могилы или сейчас, но на помойку - они думают только об этом. А мы наблюдаем.

Нельзя осуждать людей за то, что они не выходят под дубинки и уголовные сроки. Надо было осуждать их тогда, когда они не выходили без всякой опасности. Но и вы тогда, друзья, тоже не выходили. 99,99% тех, кто сегодня стенает в Фейсбуке, до 2011 года сидел дома. Вы виноваты, а не те, кто сидит дома сегодня.

Я многие годы пишу: каждый силовой режим переходит черту, за которой оказание ему сопротивления настолько опасно, что ждать его от граждан бесчестно. Сопротивляться нужно было до. И стыдиться сегодня должны те, кто не сопротивлялся, пока это не было опасно для свободы и жизни. Или было опасно не очень. Вы, кто не сопротивлялся в течение всех 2000-х, виноваты в том, что происходит сегодня в стране. И это из-за вас, вовремя ничего не понявших, мы сейчас обречены безучастно наблюдать за тем, что именно они - ОНИ - выбирают для нас прямо в эти минуты

Иван Курилла

Лента разделилась на желающих удачи тем, кто собирается сегодня выйти, и на тех, кто разными словами их отговаривает.

Мотивация вторых вызывает почему-то сомнения. (Ну правда, - какой тут мотив может быть: если все повернется плохо сказать потом "я был прав"?)



Полиция тем временем усиленно готовилась встретить демонстрантов.

Николай Данилов

26 июля, вечер: московская мэрия готовится к 27 июля.

В конце Вознесенского переулка, примыкающего к мэрии (Тверская, 13), припарковались большой автозак и набитый росгвардейцами автобус. Кондиционера в автобусе нет, поэтому чуваки мучаются даже с распахнутыми дверьми.

В противоположном конце Вознесенского переулка притаилось чудо, которого я раньше не видел на подобных мероприятиях: большой двухсекционный, с гармошкой - и тоже под завязку набитый росгвардейцами - автобус. В нем работает кондиционер, поэтому чувакам там явно легче.

Хорошего всем 27 июля. Берегите себя.

Роман Волобуев

Водопроводчик, который третий день безрезультатно чинит мне душ, смотрит в окно на Тверскую, где уже не ОМОН, а какие-то панцирные бригады строятся, и задумчиво говорит: «О, ментов сколько, в России столько людей не живёт, я те <блин>, короче, втулки силиконом залил <к чертям>, но ты <блин> лучше не мойся всё равно, там ВСЮ СИСТЕМУ МЕНЯТЬ НАДО».

(И ушёл. С перестройки эту шутку не слышал, кстати).

Задержания начались ещё утром, за пару часов до объявленного времени демонстрации.

Левые силы во главе с Удальцовым и Развозжаевым тем временем проводили собственный митинг за 7 километров от мэрии.

Сергей Удальцов

Сегодня, 27 июля, в Москве возле телецентра «Останкино» состоялась массовая акция против цензуры в СМИ, организованная представителями КПРФ, Левого Фронта, комсомола и других организаций. Акция прошла в форме встречи с депутатами Госдумы и кандидатами в депутаты Мосгордумы. Как сообщил координатор Левого Фронта Сергей Удальцов, у телецентра собралось около 500 человек, среди которых – депутаты Госдумы Дмитрий Новиков, Казбек Тайсаев, кандидаты в депутаты Мосгордумы Анастасия Удальцова, Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Тимур Абушаев, Сергей Цукасов, Николай Степанов и другие.

Участники акции держали плакаты «Телевидение - для людей, а не пропаганды!», «Долой цензуру и дезинформацию!», «Нам нужно народное телевидение!», требовали равного представительства в эфире государственных телеканалов для всех политических партий, а также полноценного освещения крупных общественных мероприятий, в том числе – протестных акций с участием оппозиции.

Митинг левых сил прошёл без происшествий и закончился принятием обращения к властям. На Тверской тем временем полиция действовала всё жестче и жёстче. К началу митинга счёт задержанных шёл уже на десятки.

Илья Вайцман

Судя по всему, планируется тотальное задержание всех появившихся у московской мэрии. Хватают подходящих людей по одному, не давая собраться даже небольшим группам.

Николай Руденский

Почему Россия не Америка

"Поправка I

Конгресс не должен издавать ни одного закона... ограничивающего... право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб.

Поправка II

Поскольку надлежащим образом организованная милиция

необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно ограничиваться".

Ко Второй поправке к Конституции США я всегда относился отрицательно. А сейчас впервые задумался...

Несмотря на все старания полиции, людей на Тверской становилось всё больше.

Юрий Альберт

На Тверскую не пускают. Судя по разговорам прохожих, минимум половина из них идет к мэрии

Александр Рыклин

Толпа только что прорвала оцепление возле Арагви... Людей много...

​Но больше становилось и полицейских.

Ира Ролдугина

Такого я еще не видела, а у меня стаж огого. Помимо автозаков по Тверской едут обычные московские автобусы, окна закрыты черной пленкой, но через лобовое стекло видно, что они набиты ментами. Дико маньячно! Ну и унизительно, должно быть, так передвигаться по городу.

Александр Морозов

Полтора часа уже идет акция. Во время Болотной стянули 12 тыс. сотрудников спецчастей, здесь, вероятно, не меньше - потому что очень плотно блокирован большой периметр - каждый переулок, каждый подход к Тверской. Росгвардия и ОМОН очень хорошо подготовлены, тренировались, действуют по немецкой схеме борьбы с толпой - оттесняют, задерживают быстро, действуют так, чтобы избежать травм. Пришло много протестующих, трудно оценить, потому что многие заперты в переулках и на площадях на подходе. Логистика Росгвардии очень продуманная, разгородили весь отрезок от Манежной до Тверской. При вытеснении толпы в Брюсов переулок было видно, что дисциплина спецчастей высока, без конкретной команды нет насилия, только оттеснение. Оттеснив, дали сесть на асфальт небольшой группе. Ничего с ними не делают, ждут общей команды. На ранней фазе задержали очень много - около 300 человек. А это еще не было команды зачистки. После 17.00 будет тяжелая ситуация.

Хорошо видно, что вышли обычные горожане, нет никаких организованных, сплоченных групп. Надо подчеркнуть: московские власти лгут, когда говорят о провокаторах или о том, что используется "оранжистский сценарий" - ничего этого нет. И они это знают. Перед властями молодой средний класс, лица свободных профессий, многие пришли парами, никакой подготовки к сопротивлению нет. Для таких контингентов - совершенно неважно сколько их по численности - 20 тыс. или 200 тыс. - спецчасти легко обеспечивают контроль

В конце концов полицейским удалось оттеснить протестующих от мэрии. Одним из самых заметных эпизодов стала залитая кровью после удара полицейской дубинкой голова муниципального депутата Александры Парушиной.

​Но победа полиции оказалась пирровой — недовольные москвичи, которых не пустили к мэрии, отправились гулять по центру города, перекрыв движение на некоторых улицах.

​Иван Яковина

Уже четыре часа в Москве продолжаются акции протеста. Несмотря на дубинки, электрошокеры и сотни арестованных, люди не расходятся.

Одной Акции нет - многотысячные шествия и митинги идут в разных местах, что сильно затрудняет полицаям работу.

Кстати, они устали и измотаны: на жаре в обмундировании очень трудно, им не дают передохнуть и в тени постоять.

Ясно, что это самое большое мероприятие за многие годы. И ещё не закончилось.

​Полиция избивала людей и там.

​Восхищение многих наблюдателей вызвал поступок священников храма св. Космы и Дамиана, укрывших преследуемых полицией людей в своей церкви.

Павел Пряников

Оказывается, священник, что сегодня помогал спастись протестующим в Столешниковом переулке (в храме Косьмы и Дамиана) - итальянец по национальности, иеромонах Иоанн (в миру Джованни Гуайта), ученик отца Александра Меня.

Полностью рассеять протестующих удалось только к вечеру. Итог: несколько часов центр Москвы принадлежал оппозиции. Публично власти заявили, что протестующих было всего 3,5 тысячи человек. Но, судя по протоколам, даже по собственным оценкам силовиков, на улицы в субботу вышло в несколько раз больше людей.

И хотя полиция задержала более тысячи человек, недовольные москвичи почувствовали, что стена дрогнула - и готовы продолжать.

Кирилл Рогов

Я совсем не претендую на то, что у меня есть картина сегодняшнего дня. Скорее даже нет, тем, кто следил по Дождю и сетям, было многое виднее. Но все же несколько соображений, может быть, преждевременных.

Во-первых, мы видели пример того, что получается, когда отдан дурацкий приказ. Путин (предположительно) сказал: самым жестким образом, но без перегибов. И что? Приказ выполнили по числу задержанных. Но в целом, эффект обратный. В отличие от Болотной, психологически победили сегодня митингующие. Несмотря на всю свою мощь, выставленная против них армия выглядела неповоротливой, злой и неэффективной.

Второе. Больше нет запрещённых митингов. Стало ясно, что если мобилизация высока и людей много, то в территорию митинга превращается вся окружающая территория города. И это даже эффектнее.

Третье. Ключевой и самый большой сегмент митингующих, это люди от 20 до 40 лет. И их настрой, решительность и манера действий отличаются от того, что было раньше. И они настроены довольно твёрдо. Неожиданно твёрдо.

Третье. Не знаю 10 тыс, как я оценил то, что видел, или 15 тыс, как пишут некоторые. Скорее второе или третье, потому что больше тысячи задержанных. А это не был каждый 10й далеко. Но важнее другое. Среди основных возрастных контингентов участников (20-40) сейчас в городе находится примерно половина (лето). Это интересно. Из этого вытекает четвёртое.

Четвёртое. Что будет, если представить сегодняшний сценарий, но удвоить или утроить число участников. Будут два последствия: люди начнут оказывать сопротивление омону и перекрывать улицы. ОМОН озвереет (потому что его натаскивают на это), будут тяжелые травмы, случайные жертвы и колоссальный информационный эффект. Эта эскалация приведёт к дальнейшей институциональной деградации режима: все запрещаем, всех давим, все решения в любых сферах чисто политические и охранительные.

В общем, ту мейк ит шорт: сегодняшний день не напугал, скорее укрепил, а напугать - как видно по сегодняшнему дню - это будет стоить режиму дорого. Это переход на другую ступеньку, и черт его знает, как там сложиться.

Григорий Юдин

У меня плохие новости для московской мэрии.

Во-первых, люди, которые забрали у неё командование и пообещали, что всех запугают и всё разрулят, капитально просчитались. Несмотря на ночные обыски и прямые угрозы, на улицы вышло огромное количество людей. Изнутри сложно оценивать численность, но если две недели назад было три-четыре тысячи, то сегодня мы, перемещаясь, видели три раза группы такого же размера, и это при том, что мы видели далеко не всё и не сначала. Цифра 15 тысяч одномоментно мне кажется минимальной оценкой. Если на прошлой неделе был крупнейший «санкционированный» политический митинг за последние годы, то сегодня – самый большой «несанкционированный». <...>

Те, кто сегодня на улицах Москвы, и москвичи, которых они на этих улицах представляют – это большая группа с выстроенной внутренней коммуникацией и способностью реализовывать стратегию. Более того, стараниями Кремля и Тверской эта группа увеличивается и тренируется действовать согласованно. Сейчас она предъявляет ясное требование признать её голоса - я, например, хочу, чтобы я сам решал, где стоит моя подпись. Если это требование не удовлетворить, у меня возникнет сильное желание отомстить. Превосходная возможность сделать это у всей этой группы будет восьмого сентября.

Во-вторых, спецоперация по эшелонированной обороне мэрии, которую мы сегодня наблюдали – свидетельство того, что планировавшие её погоны вообще не понимают смысла происходящего. Ни в одной самой смелой голове сегодня не было плана брать мэрию. Цель «не допустить захвата мэрии» была идиотской. Люди вышли заявить свои требования в своём городе – и в итоге это удалось сделать чуть не во всех центральных точках города. Вместо компактного митинга получилось «этот митинг не заканчивается нигде», как сказал сегодня кто-то проходящий мимо.

Такой же бессмысленной была попытка запереть всех кандидатов до конца акции. Из неё торчит всё тот же параноидальный взгляд на политику – есть «главари», которые получают деньги «от того, кому это выгодно» и «отдают приказы». Бесконечные книги про горизонтальную самоорганизацию, про эпоху сетей, про кризис старой партийной политики и про новую политику масс проходят мимо этих людей, даже не останавливаясь в их вертикальных головах. Кандидаты – смелые люди, но атаковать их просто бессмысленно. Они никем не командуют, а их «спонсора» сегодня во весь рост можно видеть на улицах.

И в-третьих, то, что Собянина силовики заставили впервые за всё время высказаться об этих скандальных выборах и голосом старшего сержанта озвучить «Граждане, ваше мероприятие не санкционировано» - это, конечно, отдельный позор. Мэр столицы России, который обращается к москвичам только с разрешения Росгвардии, чтобы их запугать – это цена, которую Собянин платит за провал кампании. Раньше мэрия отвечала за свои ошибки, теперь будет отвечать ещё и за чужие.

И всё это ещё только этап регистрации кандидатов.

Эль Мюрид

Сегодняшние события в Москве показывают вполне очевидную картину: у власти нет никакой иной повестки, кроме максимально грубого продавливания своих собственных сценариев, а потому диалога с населением не будет ни при каких обстоятельствах. Главный аргумент сегодня - силовой.

Единственное адекватное действие со стороны власти - она не рискует выпускать на улицу свои прикормленные отряды уголовников из различных "антимайданных" структур. Пока во всяком случае. Когда это произойдет - вероятность летальных случаев резко возрастет, так как бандиты иначе не умеют. А гибель людей резко повысит градус противостояния. Поэтому если за что и можно поставить "плюс" власти - это за вполне адекватную оценку "своих" бандформирований. Впрочем, это пока. Что будет, когда даже иногородних карателей будет уже недостаточно, чтобы давить протесты, сказать сложно. Наверное, выпустят и бандитов.

Еще одной особенностью сегодняшних событий стал стихийный метод "пчелиного роя", к которому прибегли протестующие. Силовики, рассекая протестующих, невольно добились того, что вместо компактной, пусть и многочисленной, группы перед ними возникли множество мелких, рассеявшихся по достаточно большой площади. Судя по всему, это создало сложности для полиции, хотя она справилась просто за счет своей численности и соотношения 3-4:1. Что будет, когда соотношение станет паритетным (а исключать такого осенью явно не приходится), пока сказать нельзя.

Ну, и главное - протест пока был вполне точечным, его купировали, нагнав в Москву огромное количество личного состава. Когда одновременно пойдут протесты в разных городах и регионах, власти придется выбирать приоритеты. Примерно так "тушат" сейчас пожары в Сибири - пока тайга горит вдалеке от населенных пунктов, никто ее не тушит вообще, да гори оно синим пламенем. Предпринимать какие-то действия начинают, если огонь приближается к жилью. Результат - один из мощнейших пожаров за последние годы (возможно, и десятилетия). Много очагов уже слились в один огромный.

Кирилл Шулика

Главное про митинг в Москве.

Уже нет никакой разницы, согласованная акция или нет. 20 июля и сегодня было примерно одинаковое количество народа. Может быть сегодня чуть поменьше, но я не видел всех, потому что ОМОН участников рассекал на небольшие группы и винтил уже внутри них. Однако совершенно точно не 3500, сколько насчитала полиция. То есть вот до стадии того, что на акцию можно уже не подавать уведомление, власть доигралась. <...>

Привет еще всем тем, кто писал про резиновые пули и водометы. Ваши страшилки никого не пугают.

Некоторые, правда, настроены гораздо более скептически.

Денис Драгунский

РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ НЕ БУДЕТ.

Сколько бы ни пророчествовала оппозиция «они доиграются!» - власть может играть дальше, не опасаясь русского бунта, народного гнева и т.п.

Тому есть четыре причины. Четыре стабилизатора.

1. Приусадебные участки, знаменитые шесть (и более) соток, с которых кормится весьма значительная часть народа в малых городах и селах.

2. «Серая» и «черная» занятость повсюду.

3. Значительное количество всевозможнейшей – от дорогих врачей до уборщиц – прислуги при богатых в больших городах. Большая часть этих работников относится к «серой» или «черной» занятости.

Таким образом, голод, который выталкивает людей на улицы, России не грозит. Обратите внимание – цены растут, народ спокоен. Значит, народу есть что поесть.

И наконец,

4. Демографический стабилизатор. Сравнительно низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью снимают то роковое давление безработных на рынок труда, которое (на самом деле только оно одно!) может привести к революции. А те, у кого нет работы – в малых городах сажают картошку, а в больших – таксуют на сверхдешевых ржавых «жигулях».

Сказанное не означает, что нынешний режим в принципе вечен.

Он может слегка измениться в результате верхушечных перестановок. Но тут речь пойдет, скорее, о перемене лиц, а не режима.

Радикальная смена режима возможна лишь в результате военной (внешнеполитической) катастрофы.

Как говорится, не приведи Господь…

Аркадий Бабченко

Лента сплошь в постах про "сегодня историческое событие" и "сегодня Россия стала другой". И это правда так. Только не в том смысле, в каком имеется в виду. Подозревается, что сегодня большая победа и гражданское общество, наконец, расправило плечи.

Неа. Ровно наоборот.

Плечи-то и вправду расправили - но их расправил Рейх.

Он просто банально перестал стесняться и играть в бирюльки с подделкой бюллетеней, каруселями, рисованием цифр, КОИБами, комиссиями и пр., и перешел к простой, но крайне эффективной тактике - пересажать и <избить>.

Усилий меньше, результат - лучше.

Рейх начинает осознавать себя.

Игры Рейху больше не нужны.

Травоядные времена закончились.

Дальше будет хуже.

Спокойной ночи.

Кто прав, выяснится очень скоро. Следующий оппозиционный митинг назначен через неделю.