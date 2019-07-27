В Москве на мирных акциях были избиты десятки человек

В Москве в субботу прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По данным МВД, в ней участвовало 3500 человек. Правозащитный портал ОВД-Инфо предполагает, что в действительности участников акции было намного больше. Протестующие планировали собраться у здания мэрии, но полиция, ОМОН и Росгвардия блокировали все подходы к ней, и начали оттеснять людей в прилегающие улицы и переулки.

По сведениям ОВД-Инфо, задержанию подверлись 1134 человека (по данным на 23:30). МВД отчиталось о задержании 1074 человек. Среди них два с половиной десятка были несовершеннолетними.

При избиении полицией травмы получили 77 человек. Такие данные приводит издание Baza, не указывая источник информации. Задержанным вменяется нарушение правил участия в акции. Им грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы продолжительностью до 40 часов.

Известно, что на ночь в отделах полиции оставлены как минимум четверо задержанных. Среди них незарегестрированные кандидаты в Мосгордуму Константин Янкаускас и Александр Соловьев.

Во время разгона акции протеста полицейские избивали людей. Также сообщалось, что полицейские натравливали на участников акции служебных собак. По имеющейся информации, серьезные травмы получили как минимум эти люди:

Константин Коновалов, при задержании ему сломали ногу. Сейчас он в больнице.

Муниципальный депутат Александра Парушина — ей разбили голову. Скорая отвезла ее в НИИ Склифосовского.

Либертарианцу Андрею Забурдяеву также разбили голову дубинкой. Понадобилась ли ему госпитализация — неизвестно.

По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, кроме участников акции, полицейские избивали и журналистов: