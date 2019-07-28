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Умер журналист Владимир Кара-Мурза – старший

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Тележурналист и историк Владимир Кара-Мурза умер утром 28 июля, ему было 59 лет. Об этом в твиттере сообщил его сын Владимир Кара-Мурза – младший.

В начале 1990-х Кара-Мурза работал в "Останкино". В 1993 перешёл в первую в России частную телекомпанию НТВ. Впоследствии работал на каналах ТНТ, ТВ-6 и RTVi. Он много лет вёл авторскую программу "Грани времени" на Радио Свобода. В 1996 году Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".

В последнее время Владимир Кара-Мурза болел, перенёс несколько инсультов.

Потомок Чингисхана. Владимир Кара-Мурза
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Потомок Чингисхана. Владимир Кара-Мурза

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