Интервью с Путиным номинировано на премию "Эмми"

В США интервью корреспондента телеканала Fox News Криса Уоллеса с Владимиром Путиным номинировано на премию "Эмми". Это первая номинация в истории телеканала. Уоллес номинирован в категории "Живое интервью".

Беседа ведущего телеканала с президентом России состоялась в июле прошлого года в Хельсинки по завершении американо-российского саммита. Тогда президент США Дональд Трамп подвергся критике со стороны и демократов, и республиканцев за то, что не затронул вопрос вмешательства Кремля в американский избирательный процесс.

Крис Уоллес, узнав о номинации, пошутил, что в случае победы, Путин может присвоить статуэтку "Эмми" себе. В 2005 году президент попросил у владельца футбольного клуба The New England Patriots посмотреть чемпионское кольцо и не вернул его.