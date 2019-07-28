Интервью с Путиным номинировано на премию "Эмми"

В США интервью корреспондента телеканала Fox News Криса Уоллеса с Владимиром Путиным номинировано на премию "Эмми". Это первая номинация в истории телеканала. Уоллес номинирован в категории "Живое интервью".
Беседа ведущего телеканала с президентом России состоялась в июле прошлого года в Хельсинки по завершении американо-российского саммита. Тогда президент США Дональд Трамп подвергся критике со стороны и демократов, и республиканцев за то, что не затронул вопрос вмешательства Кремля в американский избирательный процесс.
Крис Уоллес, узнав о номинации, пошутил, что в случае победы, Путин может присвоить статуэтку "Эмми" себе. В 2005 году президент попросил у владельца футбольного клуба The New England Patriots посмотреть чемпионское кольцо и не вернул его.
- Премия "Эмми" - американская престижная телевизионная награда. Её представляют три организации: Американская телевизионная академия (вручает премии всем вечерним передачам, исключая спортивные), Национальная академия телевизионных искусств и наук (отвечает за дневные, спортивные, новостные и документальные программы) и Международная телевизионная академия (вручает премии телевизионным программам, выпущенным и транслирующимся за пределами США). Интервью Криса Уоллеса было номинировано на премию Национальной телевизионной академией США.