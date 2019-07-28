Более 500 приходов присоединились к украинской православной церкви

С момента создания православной церкви Украины в декабре 2018 года к ней присоединились более 500 приходов московского патриархата. Об этом сообщил глава ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на брифинге в Киеве по случаю тысяча тридцать первой годовщины крещения Руси.

По словам Епифания, процесс присоединения приходов к ПЦУ сейчас замедлился – в связи с недавними президентскими и парламентскими выборами на Украине, но в ближайшее время, как считает митрополит, динамика переходов вновь возрастёт, поскольку "люди успокоятся".

Епифаний отметил, что "не чувствует конкуренции с русской православной церковью, которая также чтит князя Владимира Великого и, в частности, освящала ему памятник, установленный в 2016 году в Москве".

По мнению главы ПЦУ, говорить о том, что князь Владимир крестил все русские земли – неправильно.

"Если украинская церковь обережёт свои корни, то РПЦ начнут свою историю то ли с 14, то ли с 15 века, и это очень больно как для Русской православной церкви, так и для российского государства в целом", – заявил Епифаний.