Генсек Совета Европы намерен встретиться с Эллой Памфиловой

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд намерен обсудить с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой ситуацию вокруг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы, Ягланд отметил, что с обеспокоенностью наблюдал за событиями в Москве во время мирных демонстраций в минувшую субботу.
В связи поступившей в СЕ информацией о том, что оппозиционные кандидаты не получили возможности участвовать в избирательной кампании, Ягланд выразил намерение встретиться с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Генеральный секретарь Совета Европы считает, что все легитимные кандидаты должны участвовать в предвыборной кампании, а проведение свободных и справедливых выборов должно быть гарантировано государством.
Россия, как государство-участник Совета Европы, должна соблюдать европейские стандарты проведение выборов, заявил Турбьёрн Ягланд.
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