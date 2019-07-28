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На Аляске проведены испытания израильского ракетного комплекса

Биньямин Нетаньяху

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На Аляске проведены секретные испытания израильского противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3"). Как сообщает Би-би-си, испытания проводили израильские военные в сотрудничестве с армией США. Об успешных пусках ракет сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он написал в Твиттере, что ракета поразила цели за пределами земной атмосферы.

"Во время трех недавних испытаний на Аляске комплекс Arrow 3 перехватывал баллистические ракеты за пределами атмосферы на беспрецедентных высотах и скоростях. Идеальное исполнение! Я хотел бы выразить глубочайшую признательность Соединенным Штатам за это достижение на благо нашей общей безопасности", – написал Нетаньяху в "Твиттере".

В своих комментариях израильский премьер назвал США великим союзником Израиля и сообщил, что успешные испытания доказывают способность комплекса "Хец-3" действовать против баллистических ракет, запущеных в сторону Израиля из Ирана или откуда-либо еще.

Он добавил, что теперь враги будут знать, что Израиль превосходит их и в обороне, и в нападении.

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