В результате стрельбы на фестивале в Калифорнии погибли 3 человека

В Гилрое, штат Калифорния, в результате стрельбы на гастрономическом фестивале погибли три человека, более десяти получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated press со ссылкой на мэра города.

По словам очевидцев, стрельбу по одной из палаток на фестивале Garlic Festival открыл двадцатилетний молодой человек.

Полиция разыскивает нападавшего и проверяет сообщение о том, что стрелков было двое.