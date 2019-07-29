В Москве судят участников субботней акции протеста

В Москве судят участников субботней акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В их числе как задержанные на несогласованном мероприятии в центре города, так и незарегистрированные кандидаты, которых стали забирать в полицию до начала акции.

По данным "Апологии протеста", оппозиционера Илью Яшина доставили в Щербинский районный суд. Владимира Милова должны доставить в Симоновский, его больше суток держали в отдельной камере без света.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" передаёт, что заседания в начале этой недели пройдут в 22 судах Москвы. Туда доставят людей из почти семидесяти отделений полиции.

По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 150 из них провели две ночи в отделениях, им предстоят суды. Сообщалось, что на одного из задержанных могут завести уголовное дело о нападении на сотрудника полиции.

По словам очевидцев, среди задержанных неоднократно оказывались случайные прохожие, не собиравшиеся участвовать в акции у мэрии. Полиция и Росгвардия применяли силу. Более семидесяти участников протеста получили травмы.

Евросоюз и правозащитная организация Amnesty International осудили задержания на акции в центре Москвы.