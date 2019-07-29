Baza сообщила об уголовном деле из-за акции в Москве 27 июля

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти на акции в центре Москвы, которая прошла в минувшую субботу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, официального подтверждения информации пока нет.

По данным "Базы", подозреваемому 48 лет. Следователи считают, что он, "руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти", метнул мусорную урну в бойца ОМОНа, причинив тому физическую боль. Это квалифицировали как насилие, неопасное для жизни или здоровья.

О том, что после субботней акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму могут возбудить уголовное дело о нападении на полицейского, сообщалось и ранее. При разгоне несогласованного мероприятия Росгвардия и полиция применяли силу, задержано более тысячи человек.