Бизнесмен рассказал о пытках в Центре "Э" Нальчика

Житель Кабардино-Балкарии рассказал о пытках в местном центре по противодействию экстремизму. Его сотрудники якобы подбросили предпринимателю в карман наркотики, а в машину – барсетку с гранатой. Об этом говорится в пресс-релизе правозащитного центра "Мемориал", распространённом в понедельник.

32-летнего Руслана Кашешова, который является совладельцем суши-баров, задержали 22 июня 2018 года в Нальчике и доставили в центр "Э". Полицейские спросили, знаком ли задержанный с убитым в 2015 году Юрием Бицуевым, которого считают участником незаконного вооружённого формирования.

Когда Кашешов ответил отрицательно, его стали избивать и пытать током, надев ему на голову пакет. Под пытками он сказал, что помогал Бицеву деньгами, и заявил, что наркотики и граната принадлежат ему.

Кашешову вменяют незаконный оборот наркотиков и взрывчатки, пособничество терроризму и участие в незаконном вооружённом формировании. От своих прежних показаний он отказался. Предприниматель также случайно узнал, что на него дал показания подставной "секретный свидетель". Кашешов подал на него заявление о даче заведомо ложных показаний.