В Москве штрафуют участников акции в защиту крымских татар

Таганский районный суд Москвы в понедельник рассматривает административные производства против 18 крымских татар, задержанных 11 июля в Москве. Всего тогда было задержано 46 человек, приехавших из аннексированного Крыма, чтобы выступить с протестом против преследования мусульман на полуострове и в поддержку соотечественников – обвиняемых и осуждённых по делу запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Акция протеста прошла у здания Верховного суда РФ, где в тот момент рассматривалась апелляционная жалоба на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда четырем крымским мусульманам: Энвер Мамутов был приговорен к 17 годам лишения свободы, Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов – к 9 годам.

Несколько десятков крымских татар развернули плакаты с лозунгами против преследования мусульман в Крыму, некоторые из них были в футболках с портретами осужденных. Акция продлилась полторы минуты, плакаты свернули по первому требованию полиции. Тем не менее через полтора часа после акции были задержаны 46 ее участников. На всех составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КОАП РФ за проведение несогласованной акции.

На сегодняшний день назначено рассмотрение 18 административных дел из 46. На каждое рассмотрение суд отвел по 10 минут, все заседания проходят без участия обвиняемых.

"Примерно в 10:40 минут некоторые из собравшихся людей достали транспаранты и плакаты, при этом часть из них была в белых футболках с фотографиями осужденных. Спустя 5–10 минут сотрудники полиции попросили убрать плакаты и транспаранты и не привлекать внимание общественности и СМИ, после чего требованиям сотрудников все присутствующие подчинились.

Примерно в 12:20 к зданию ВС РФ приехали полицейские автобусы и всех ожидающих окончания судебного процесса полицейские начали задерживать и доставлять в Таганский и Мещанский ОВД, где и был составлен административный материал. На момент задержания никаких акций, массовых мероприятий или пикетов никем не проводилось, соответственно, я в них участия не принимал", – рассказал в своих письменных показаниях один из участников акции Рустем Таиров.

Адвокат Ольга Гнездилова ходатайствовала в суде прекратить административное производство, ссылаясь на то, что все участники акции выполнили требование полиции: "Нет фактов, указывающих на нарушение общественного порядка, акция продлилась 1 минуту 15 секунд, после чего участники собрания под судом выполнили требования полиции –​ убрали плакаты, спрятали футболки", – подчеркнула Гнездилова.

Таирова, а также десятерых других участников акции судья Юлия Смолина признала виновными в административном правонарушении и назначила каждому максимальное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Одновременно с рассмотрением административных дел в Москве крымско-татарские активисты организовали в социальных сетях флешмоб "Единство дороже штрафов", в рамках которого фотографируются с плакатами в поддержку оштрафованных.