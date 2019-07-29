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Губернатор Красноярского края: "Тушить пожары где-то даже вредно"

Лесные пожары в Сибири

​Губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему власти не тушат лесные пожары в Сибири, охватившие уже около двух миллионов гектаров земли.

"Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно", – заявил чиновник, выступая на молодёжном форуме "Бирюса-2019". Он сравнил нынешнюю тяжёлую ситуацию с тридцатиградусными морозами зимой, когда – цитата – "никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее".

По словам Усса, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары возникают из-за бьющих в деревья молний и, как считает губернатор, "по определению не тушатся", и зоны охраны, которые власти всё же оберегают от огня.

Как заявил Усс, площади нынешних пожаров в зоне контроля сопоставимы с прошлогодними. При этом в зоне охраны наблюдаются лишь небольшие очаги пожаров, и никакой опасности для жизней людей, по словам губернатора, нет. Высокий уровень задымления в Красноярске руководитель региона связал с "неблагоприятными условиями погоды", а именно с северным ветром.

Губернатор также посетовал на то, что можно было бы забросить в зону бушующих пожаров тысячи десантников, но это подвергло бы их серьезному риску.

В то же время пресс-служба полномочного представителя президента России по Сибирскому федеральному округу сообщает, что площадь лесных пожаров в регионах Сибири на 29 июля превысила 1,6 миллиона гектаров. Наиболее сложная обстановка складывается в Красноярском крае и Иркутской области. В одном только Красноярском крае площадь природных пожаров выросла за последние сутки почти до миллиона гектаров. Во многих городах Сибири люди жалуются на задымление, отмечая негативное влияние смога на здоровье.

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