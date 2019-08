Нужно отрезветь. Евгений Фирсов – против передёргивания истории

До сих пор российское общество живёт во лжи и неведении такого масштаба, что в это было бы трудно поверить, не будь они частью нашей реальности. "Народ-победитель" отождествляет или путает Вторую мировую и Великую Отечественную войны. 22 июня 1941 года открылся Восточный фронт Второй мировой Войны, которому в русскоязычной историографии по идеологическим причинам присвоили адаптированное название – Великая Отечественная война: the Great Patriotic War, the Russian name for the eastern front of the Second World War (The Cambridge History of Russia). Если обратиться к менее связанным академическими стандартами источникам исторической информации, то, например, в "Википедии" статья "Вторая мировая война" представлена на 207 языках; статья "Великая Отечественная война" – на 68 языках; на английском языке она озаглавлена как Eastern Front (World War II).

Причина такого нарочитого запутывания очевидна: как только контекст перестает быть искусственно усечённым до отдельно взятого фронта (хоть и крупнейшего) всемирной многолетней битвы с нацизмом, то оказывается, что не такой уж безвинной была та самая жертва того самого народа.

1 сентября исполнится 80 лет со дня начала Второй мировой войны, 17 сентября – 80 лет со дня вступления в войну СССР, тогда произошло вторжение "народа-освободителя" в Польшу. Нонсенсом является то обстоятельство, что в обществе, которое потеряло в военной буре десятки миллионов человек, только 13% населения знают точную дату начала Второй мировой войны, и только 11% знают, что именно произошло 17 сентября 1939 года. 11 – даже меньше тех самых 14-и.

Многие избитые лозунги победобесия будут смотреться очень свежо, по-новому, в контексте не 9 мая, а 17 сентября

У этого неведения есть как минимум два больных места. Во-первых, невыученные уроки истории всегда несут в себе огромные риски. Во-вторых, сакральность "священной победы" является одной из тех самых скреп (а по-другому говоря, инструментов манипулирования обществом), с помощью которых происходит подмена текущей повестки - например, растущий уровень бедности - мифологией великой истории и праведной исторической миссии. У российского общества не так уж много святынь – православие (но не дальше свечек и куличей); великая победа в великой войне (но без Польши и Финляндии в 1939 году, без исключения СССР как агрессора из Лиги Наций); космос (без Дмитрия Рогозина) и даже немного балет (без Михаила Барышникова).

"Воинская слава" в России охраняется даже законом, частью 3 стать 354.1 Уголовного кодекса. Эта статья отсылает к "фактам, установленным приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси", то есть к Нюрнбергскому трибуналу. Интересным является вопрос об оценках (а точнее, об их отсутствии) на Нюрнбергском процессе пакта Молотова–Риббентропа и секретного дополнительного протокола к нему о разделе территорий между Германией и СССР, подписанного 23 августа 1939 года. Историк и военный переводчик Лев Безыменский пишет: "Как теперь документально установлено <…>, в момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. <…> Одним из пунктов был советско-германский пакт о ненападении. Авторы списка как в воду глядели. В марте 1946 года по инициативе защитника Гесса д-ра Альфреда Зайдля (с американской подачи) тема договора и протоколов впервые появилась на свет в Нюрнберге. Правда, договоренность союзников сработала, и вопрос был свернут".

Хотя бы частичная десакрализация победы, вне всякого сомнения, повысит степень ответственности российского общества перед самим собой и внешним миром и сместит акценты с легенд к реальной жизни. Быть может, если раздавать на улицах георгиевские ленточки 17 сентября (а почему бы и нет?), то в мае они уже будут смотреться несколько по-иному. Интересно, станут ли власти за такую раздачу "винтить"? Вообще многие избитые лозунги победобесия будут смотреться свежо, по-новому, в контексте не 9 мая, а 17 сентября.

Думаю, что пытливые и находчивые умы смогли бы придумать десятки действенных способов кардинального снижения уровня неведения в данном вопросе, читай: отрезвления. Вообще, будет ли у какого-либо активиста, журналиста, издания, интернет-ресурса моральное право негодовать и причитать по поводу майских, скажем мягко, передёргиваний, если он палец о палец не ударил 17 сентября?

Евгений Фирсов – блогер

