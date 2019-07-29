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Человечество исчерпало годовой запас биоресурсов Земли

Человечество исчерпало годовую норму возобновляемых ресурсов планеты и с 29 июля живёт в так называемый "экологический кредит". Об этом говорится в докладе международной организации "Глобальная сеть экологического следа".

Учёные вычисляют объемы потребления биоресурсов и соотносят их со способностью экосистем восстанавливаться. В 70-х годах прошлого века, когда начался подобный мониторинг, день начала "экологического долга" наступал в конце декабря. Из-за нерационального потребления ресурсов дата постепенно сдвигается. В этом году "экологический долг" начался на два месяца раньше предполагаемого срока.

Экологи отмечают, что для обеспечения своих потребностей человечеству требуется уже почти две планеты.

В разных странах уровень потребления биоресурсов существенно отличается. Если бы все люди на планете потребляли столько же, сколько жители Бразилии, человечеству бы понадобилось чуть больше одной Земли, если как американцы – пять планет.

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